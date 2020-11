JENOPTIK-Aktie aktuell: JENOPTIK gesucht

Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,3 Prozent auf 24,00 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die JENOPTIK-Aktie sogar auf 24,42 EUR Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 23,50 EUR. Bisher wurden via XETRA 74.843 JENOPTIK-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 28,94 EUR. Dieser Kurs wurde am 13.11.2019 00:00:00 erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 19.03.2020 00:00:00 auf bis zu 12,99 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 26,21 EUR. In der JENOPTIK-Bilanz dürfte laut Analysten 2021 1,23 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Die Jenoptik AG ist ein integrierter Optoelektronik-Konzern. Zu den Kunden weltweit gehören vor allem Unternehmen der Halbleiter- und Halbleiterausrüstungsindustrie, der Automobil- und Automobilzulieferindustrie, der Medizintechnik, der Sicherheits- und Wehrtechnik sowie der Luft- und Raumfahrtindustrie. Das Unternehmen ist in den fünf Sparten Optische Systeme, Laser und Materialbearbeitung, Industrielle Messtechnik, Verkehrssicherheit sowie Verteidigung und zivile Systeme tätig. Zu den Produkten aus den Gebieten der Laser- und optischen Technologie kommen Komponenten und Systeme für die Verkehrssicherheitstechnik wie Geschwindigkeits-, Ampel- und Mautüberwachungsanlagen sowie für die Fahrzeug- und Flugzeugausrüstung, darunter Antriebs- und Stabilisierungstechnik, optoelektronische Instrumente und Systeme sowie Software, Mess- und Regeltechnik für die Sicherheits- und Raumfahrtindustrie.

Bildquellen: JENOPTIK