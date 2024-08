JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK gibt am Dienstagnachmittag nach

So entwickelt sich JENOPTIK

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von JENOPTIK. Das Papier von JENOPTIK gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,3 Prozent auf 28,06 EUR abwärts.

Die JENOPTIK-Aktie musste um 15:51 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,3 Prozent auf 28,06 EUR abwärts. Das Tagestief markierte die JENOPTIK-Aktie bei 27,48 EUR. Bei 28,52 EUR eröffnete der Anteilsschein. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 25.692 JENOPTIK-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 22.02.2024 markierte das Papier bei 31,14 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die JENOPTIK-Aktie derzeit noch 10,98 Prozent Luft nach oben. Am 24.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 19,96 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 28,87 Prozent.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,404 EUR, nach 0,350 EUR im Jahr 2023. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die JENOPTIK-Aktie bei 35,67 EUR.

Am 09.08.2024 lud JENOPTIK zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2024 endete. Es stand ein EPS von 0,42 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei JENOPTIK noch ein Gewinn pro Aktie von 0,35 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 284,66 Mio. EUR gegenüber 270,84 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Am 12.11.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2025-Bilanz auf den 18.11.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 1,71 EUR je JENOPTIK-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur JENOPTIK-Aktie

MDAX aktuell: MDAX präsentiert sich zum Ende des Montagshandels leichter

Schwacher Handel in Frankfurt: TecDAX beendet den Handel im Minus

Montagshandel in Frankfurt: MDAX am Montagnachmittag in der Gewinnzone