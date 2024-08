JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK verzeichnet am Mittwochmittag Verluste

So entwickelt sich JENOPTIK

Die Aktie von JENOPTIK gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 27,94 EUR.

Das Papier von JENOPTIK gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:48 Uhr ging es um 0,2 Prozent auf 27,94 EUR abwärts. Das Tagestief markierte die JENOPTIK-Aktie bei 27,74 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 28,06 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 7.545 JENOPTIK-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 31,14 EUR erreichte der Titel am 22.02.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die JENOPTIK-Aktie mit einem Kursplus von 11,45 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 24.10.2023 Kursverluste bis auf 19,96 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 28,56 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,350 EUR an JENOPTIK-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,404 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 35,67 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte JENOPTIK am 09.08.2024. Es stand ein EPS von 0,42 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei JENOPTIK noch ein Gewinn pro Aktie von 0,35 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 284,66 Mio. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 5,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 270,84 Mio. EUR in den Büchern standen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte JENOPTIK am 12.11.2024 vorlegen. Die Q3 2025-Finanzergebnisse könnte JENOPTIK möglicherweise am 18.11.2025 präsentieren.

In der JENOPTIK-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 1,70 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur JENOPTIK-Aktie

Gewinne in Frankfurt: MDAX beendet den Dienstagshandel im Plus

Freundlicher Handel in Frankfurt: Anleger lassen TecDAX letztendlich steigen

Börse Frankfurt in Grün: Börsianer lassen MDAX steigen