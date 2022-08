JENOPTIK Aktie News: Anleger schicken JENOPTIK am Vormittag auf rotes Terrain

Um 09:22 Uhr fiel die JENOPTIK-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,8 Prozent auf 23,68 EUR ab. Bei 23,62 EUR markierte die JENOPTIK-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 23,76 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via XETRA 3.765 JENOPTIK-Aktien den Besitzer.

Am 04.01.2022 erreichte der Anteilsschein mit 37,80 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 37,35 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 20,00 EUR ab. Mit Abgaben von 18,40 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gaben als mittleres Kursziel 32,93 EUR an.

Die Zahlen des am 30.09.2021 abgelaufenen Quartals präsentierte JENOPTIK am 10.11.2021. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,47 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,58 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite hat JENOPTIK im vergangenen Quartal 219,95 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 3,12 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte JENOPTIK 213,30 EUR umsetzen können.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2022 wird am 10.11.2022 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2023-Bilanz am 09.11.2023.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur JENOPTIK-Aktie

JENOPTIK-Aktie steigt: JENOPTIK zieht nach Ergebnisrückgang im zweiten Quartal Prognose an

So schätzen die Analysten die Zukunft der JENOPTIK-Aktie ein

JENOPTIK-Aktie im Minus: JENOPTIK trennt sich von Militärtechniksparte

Ausgewählte Hebelprodukte auf JENOPTIK AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf JENOPTIK AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf JENOPTIK AG

Bildquellen: JENOPTIK