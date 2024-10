JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK am Dienstagmittag mit Einbußen

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von JENOPTIK. Die JENOPTIK-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Minus bei 28,78 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von JENOPTIK nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:43 Uhr 0,3 Prozent auf 28,78 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die JENOPTIK-Aktie bisher bei 28,50 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 28,76 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 23.111 JENOPTIK-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 22.02.2024 auf bis zu 31,14 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 8,20 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 19,96 EUR. Dieser Wert wurde am 24.10.2023 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der JENOPTIK-Aktie 30,65 Prozent sinken.

Nachdem JENOPTIK seine Aktionäre 2023 mit 0,350 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,404 EUR je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 38,50 EUR für die JENOPTIK-Aktie.

JENOPTIK ließ sich am 09.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,42 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,35 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat JENOPTIK im vergangenen Quartal 284,66 Mio. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 5,10 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte JENOPTIK 270,84 Mio. EUR umsetzen können.

Am 12.11.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. JENOPTIK dürfte die Q3 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 18.11.2025 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass JENOPTIK im Jahr 2024 1,67 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

