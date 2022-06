JENOPTIK Aktie News: Anleger trennen sich am Donnerstagnachmittag vermehrt von JENOPTIK

Die JENOPTIK-Aktie wies um 16.06.2022 16:22:00 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 4,8 Prozent auf 21,58 EUR abwärts. Die JENOPTIK-Aktie gab in der Spitze bis auf 21,28 EUR nach. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 22,48 EUR. Bisher wurden heute 83.641 JENOPTIK-Aktien gehandelt.

Am 04.01.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 37,80 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 42,91 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der JENOPTIK-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 16.06.2022 bei 21,28 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 1,41 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 34,79 EUR für die JENOPTIK-Aktie.

Am 11.05.2022 hat JENOPTIK in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2022 – vorgestellt. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,05 EUR wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Der Umsatz wurde auf 208,55 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 176,00 EUR umgesetzt worden waren.

Die Kennzahlen für Q2 2022 dürfte JENOPTIK am 10.08.2022 präsentieren. Mit der Präsentation der Q2 2023-Finanzergebnisse von JENOPTIK rechnen Experten am 09.08.2023.

Von Analysten wird erwartet, dass JENOPTIK im Jahr 2023 1,60 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

