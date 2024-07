JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK am Donnerstagmittag mit kaum veränderter Tendenz

Kurs der JENOPTIK

Wenig Veränderung zeigt am Donnerstagmittag die Aktie von JENOPTIK. Mit einem Wert von 27,68 EUR bewegte sich die JENOPTIK-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Kaum Ausschläge verzeichnete die JENOPTIK-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 11:49 Uhr bei 27,68 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die JENOPTIK-Aktie bei 27,76 EUR. Das bisherige Tagestief markierte JENOPTIK-Aktie bei 27,30 EUR. Mit einem Wert von 27,58 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 8.037 JENOPTIK-Aktien umgesetzt.

Am 22.02.2024 markierte das Papier bei 31,14 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die JENOPTIK-Aktie 12,50 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 19,96 EUR. Dieser Wert wurde am 24.10.2023 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die JENOPTIK-Aktie derzeit noch 27,89 Prozent Luft nach unten.

Zuletzt erhielten JENOPTIK-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,350 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,409 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 35,67 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal legte JENOPTIK am 08.05.2024 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,27 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,21 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 9,44 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 234,06 Mio. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 256,15 Mio. EUR ausgewiesen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte JENOPTIK am 09.08.2024 präsentieren. Mit der Vorlage der Q2 2025-Bilanz von JENOPTIK rechnen Experten am 07.08.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass JENOPTIK einen Gewinn von 1,74 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

