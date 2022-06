JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK am Vormittag freundlich

Die Aktie legte um 20.06.2022 09:22:00 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,2 Prozent auf 22,10 EUR zu. In der Spitze legte die JENOPTIK-Aktie bis auf 22,20 EUR zu. Bei 22,20 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 1.273 JENOPTIK-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (37,80 EUR) erklomm das Papier am 04.01.2022. Das 52-Wochen-Hoch liegt 41,53 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der JENOPTIK-Aktie. Am 17.06.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 21,20 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 4,25 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gaben als mittleres Kursziel 34,79 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte JENOPTIK am 11.05.2022. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,05 EUR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei JENOPTIK ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,07 EUR in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat JENOPTIK 208,55 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 18,49 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 176,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q2 2022 dürfte JENOPTIK am 10.08.2022 präsentieren. JENOPTIK dürfte die Q2 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 09.08.2023 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass JENOPTIK einen Gewinn von 1,60 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

