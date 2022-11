JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK verliert am Nachmittag

Die JENOPTIK-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 04:22 Uhr 1,1 Prozent im Minus bei 27,08 EUR. Der Kurs der JENOPTIK-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 26,88 EUR nach. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 27,16 EUR. Bisher wurden via XETRA 49.803 JENOPTIK-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 04.01.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 37,80 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 28,36 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 13.10.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 18,44 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 46,85 Prozent würde die JENOPTIK-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 32,31 EUR.

JENOPTIK ließ sich am 10.08.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,36 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,47 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat JENOPTIK im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,52 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 238,69 EUR. Im Vorjahresviertel waren 219,95 EUR in den Büchern gestanden.

Am 23.03.2023 dürfte die Q4 2022-Bilanz von JENOPTIK veröffentlicht werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur JENOPTIK-Aktie

JENOPTIK-Aktie verliert: JENOPTIK meldet Umsatzsprung - Dennoch weniger Gewinn

Wie Experten die JENOPTIK-Aktie im Oktober einstuften

JENOPTIK-Aktie gewinnt an Fahrt: Jefferies hat JENOPTIK mit 'Buy' in die Bewertung aufgenommen

Ausgewählte Hebelprodukte auf JENOPTIK AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf JENOPTIK AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf JENOPTIK AG

Bildquellen: JENOPTIK