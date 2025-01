JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK verzeichnet am Donnerstagnachmittag Verluste

Kursentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von JENOPTIK. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 2,3 Prozent auf 21,66 EUR.

Die JENOPTIK-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:50 Uhr um 2,3 Prozent auf 21,66 EUR ab. In der Spitze büßte die JENOPTIK-Aktie bis auf 21,54 EUR ein. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 22,10 EUR. Bisher wurden via XETRA 100.449 JENOPTIK-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 22.02.2024 bei 31,14 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die JENOPTIK-Aktie mit einem Kursplus von 43,77 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 20,24 EUR ab. Der aktuelle Kurs der JENOPTIK-Aktie ist somit 6,56 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

JENOPTIK-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,350 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,414 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der JENOPTIK-Aktie wird bei 31,09 EUR angegeben.

JENOPTIK veröffentlichte am 12.11.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,46 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,38 EUR je Aktie vermeldet. Umsatzseitig wurden 274,31 Mio. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte JENOPTIK 263,81 Mio. EUR umgesetzt.

JENOPTIK wird die nächste Bilanz für Q4 2024 voraussichtlich am 26.03.2025 vorlegen.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem JENOPTIK-Gewinn in Höhe von 1,67 EUR je Aktie aus.

