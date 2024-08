JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK gibt am Montagnachmittag ab

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von JENOPTIK gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die JENOPTIK-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,1 Prozent auf 28,22 EUR ab.

Um 15:48 Uhr ging es für die JENOPTIK-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,1 Prozent auf 28,22 EUR. In der Spitze fiel die JENOPTIK-Aktie bis auf 27,98 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 28,44 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 3.267 JENOPTIK-Aktien.

Am 22.02.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 31,14 EUR an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 10,35 Prozent über dem aktuellen Kurs der JENOPTIK-Aktie. Bei 19,96 EUR erreichte der Anteilsschein am 24.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die JENOPTIK-Aktie 41,38 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 0,350 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,390 EUR je JENOPTIK-Aktie. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die JENOPTIK-Aktie bei 35,67 EUR.

JENOPTIK ließ sich am 09.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 0,42 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei JENOPTIK noch ein Gewinn pro Aktie von 0,35 EUR in den Büchern gestanden. JENOPTIK hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 284,66 Mio. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 5,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 270,84 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 12.11.2024 dürfte JENOPTIK Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können JENOPTIK-Anleger Experten zufolge am 18.11.2025 werfen.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem JENOPTIK-Gewinn in Höhe von 1,68 EUR je Aktie aus.

