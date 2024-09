JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK am Donnerstagvormittag gesucht

So bewegt sich JENOPTIK

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von JENOPTIK. Zuletzt sprang die JENOPTIK-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 3,1 Prozent auf 27,06 EUR zu.

Im XETRA-Handel gewannen die JENOPTIK-Papiere um 09:06 Uhr 3,1 Prozent. Bei 27,12 EUR erreichte die JENOPTIK-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke stand der Titel bei 26,92 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2.792 JENOPTIK-Aktien umgesetzt.

Am 22.02.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 31,14 EUR an. 15,08 Prozent Plus fehlen der JENOPTIK-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 24.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 19,96 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 26,24 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,404 EUR. Im Vorjahr erhielten JENOPTIK-Aktionäre 0,350 EUR je Wertpapier. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 35,67 EUR je JENOPTIK-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte JENOPTIK am 09.08.2024. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,42 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,35 EUR je Aktie in den Büchern standen. Das vergangene Quartal hat JENOPTIK mit einem Umsatz von insgesamt 284,66 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 270,84 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 5,10 Prozent gesteigert.

JENOPTIK dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 12.11.2024 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz am 18.11.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 1,68 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur JENOPTIK-Aktie

Mittwochshandel in Frankfurt: MDAX am Nachmittag mit Zuschlägen

Handel in Frankfurt: TecDAX liegt am Nachmittag im Minus

Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX am Mittag auf grünem Terrain