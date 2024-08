JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK am Mittwochvormittag gefragt

JENOPTIK im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von JENOPTIK. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,1 Prozent auf 27,76 EUR zu.

Um 09:00 Uhr sprang die JENOPTIK-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,1 Prozent auf 27,76 EUR zu. Die JENOPTIK-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 27,76 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 27,76 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 335 JENOPTIK-Aktien den Besitzer.

Am 22.02.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 31,14 EUR. Der derzeitige Kurs der JENOPTIK-Aktie liegt somit 10,85 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 19,96 EUR. Dieser Wert wurde am 24.10.2023 erreicht. Der aktuelle Kurs der JENOPTIK-Aktie ist somit 28,10 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Für JENOPTIK-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,350 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,390 EUR ausgeschüttet werden. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 35,67 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte JENOPTIK am 09.08.2024. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,42 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,35 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 5,10 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 284,66 Mio. EUR umgesetzt, gegenüber 270,84 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 12.11.2024 terminiert. JENOPTIK dürfte die Q3 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 18.11.2025 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je JENOPTIK-Aktie in Höhe von 1,68 EUR im Jahr 2024 aus.

