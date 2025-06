JinkoSolar Aktie News: JinkoSolar reagiert am Dienstagnachmittag positiv

Kursentwicklung im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von JinkoSolar. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 1,6 Prozent auf 17,92 USD zu.

Um 15:49 Uhr sprang die JinkoSolar-Aktie im New York-Handel an und legte um 1,6 Prozent auf 17,92 USD zu. Das bisherige Tageshoch markierte die JinkoSolar-Aktie bei 17,92 USD. Mit einem Wert von 17,64 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via New York 5.471 JinkoSolar-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 08.10.2024 bei 37,35 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 108,43 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 13,42 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (12.04.2025). Derzeit notiert die JinkoSolar-Aktie damit 33,53 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 1,48 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 CNY.

Die Zahlen des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte JinkoSolar am 29.04.2025. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -3,52 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren 1,57 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat JinkoSolar im vergangenen Quartal 1,90 Mrd. USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 40,66 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte JinkoSolar 3,21 Mrd. USD umsetzen können.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2025 dürfte JinkoSolar am 22.08.2025 präsentieren.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2025 -38,622 CNY je Aktie in den JinkoSolar-Büchern.

Redaktion finanzen.net

