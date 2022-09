JinkoSolar Aktie News: JinkoSolar am Mittag im Plus

Aktien in diesem Artikel JinkoSolar 60,60 EUR

Die JinkoSolar-Aktie stand in der Stuttgart-Sitzung um 12:22 Uhr 1,2 Prozent im Plus bei 60,85 EUR. Der Kurs der JinkoSolar-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 61,45 EUR zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 60,05 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 285 JinkoSolar-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 08.07.2022 bei 75,20 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 19,08 Prozent über dem aktuellen Kurs der JinkoSolar-Aktie. Bei 32,20 EUR erreichte der Anteilsschein am 24.02.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die JinkoSolar-Aktie derzeit noch 88,98 Prozent Luft nach unten.

JinkoSolar ließ sich am 26.08.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf einen Verlust von -3,15 CNY je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,97 CNY je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 18.841,14 CNY – ein Plus von 140,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem JinkoSolar 7.823,03 CNY erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q3 2022-Finanzergebnisse wird am 29.11.2022 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 19,79 CNY je JinkoSolar-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Brian A Jackson / Shutterstock.com