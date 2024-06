JinkoSolar Aktie News: JinkoSolar am Nachmittag mit Verlusten

So bewegt sich JinkoSolar

Die Aktie von JinkoSolar gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die JinkoSolar-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 25,10 USD abwärts.

Die JinkoSolar-Aktie notierte im New York-Handel um 15:49 Uhr mit Abschlägen von 0,9 Prozent bei 25,10 USD. In der Spitze büßte die JinkoSolar-Aktie bis auf 25,09 USD ein. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 25,11 USD. Zuletzt wurden via New York 4.170 JinkoSolar-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 47,84 USD erreichte der Titel am 17.06.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die JinkoSolar-Aktie derzeit noch 90,60 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 19.04.2024 bei 21,08 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 16,02 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 CNY. Im Vorjahr erhielten JinkoSolar-Aktionäre 1,48 CNY je Wertpapier.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte JinkoSolar am 29.04.2024 vor. Das EPS wurde auf 1,57 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,28 CNY je Aktie in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 3,21 Mrd. CNY, gegenüber 3,41 Mrd. CNY im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 5,98 Prozent präsentiert.

JinkoSolar wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 23.08.2024 vorlegen.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem JinkoSolar-Gewinn in Höhe von 22,29 CNY je Aktie aus.

