JinkoSolar Aktie News: JinkoSolar präsentiert sich am Mittag fester

Die Aktie von JinkoSolar gehört am Donnerstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt stieg die JinkoSolar-Aktie. In der Tradegate-Sitzung kletterte das Papier um 1,2 Prozent auf 25,50 EUR.

Die JinkoSolar-Aktie notierte im Tradegate-Handel um 12:01 Uhr in Grün und gewann 1,2 Prozent auf 25,50 EUR. Die JinkoSolar-Aktie legte bis auf 25,90 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 25,80 EUR. Der Tagesumsatz der JinkoSolar-Aktie belief sich zuletzt auf 5.413 Aktien.

Bei einem Wert von 47,78 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (15.03.2023). Der aktuelle Kurs der JinkoSolar-Aktie ist somit 87,37 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 21,50 EUR erreichte der Anteilsschein am 05.02.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 15,69 Prozent unter dem aktuellen Kurs der JinkoSolar-Aktie.

Für JinkoSolar-Aktionäre gab es im Jahr 2022 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,73 CNY ausgeschüttet werden.

Am 30.10.2023 legte JinkoSolar die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 24,21 CNY gegenüber 14,28 CNY im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat JinkoSolar im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,99 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 31.930,47 CNY. Im Vorjahresviertel waren 30.705,58 CNY in den Büchern gestanden.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von JinkoSolar wird am 20.03.2024 gerechnet.

In der JinkoSolar-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 83,16 CNY je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

