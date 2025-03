JinkoSolar Aktie News: JinkoSolar zieht am Freitagnachmittag an

Blick auf JinkoSolar-Kurs

Die Aktie von JinkoSolar zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die JinkoSolar-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,0 Prozent auf 22,38 USD.

Die JinkoSolar-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:51 Uhr 2,0 Prozent im Plus bei 22,38 USD. In der Spitze legte die JinkoSolar-Aktie bis auf 22,76 USD zu. Mit einem Wert von 22,57 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der JinkoSolar-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 57.955 Stück gehandelt.

Am 08.10.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 37,35 USD an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 66,89 Prozent über dem aktuellen Kurs der JinkoSolar-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 16,70 USD am 31.08.2024. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 25,38 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Am 30.10.2024 lud JinkoSolar zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2024 endete. Das EPS lag bei 0,06 USD. Im Vorjahresquartal hatte JinkoSolar ebenfalls ein EPS von 3,54 USD je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 3,42 Mrd. USD – eine Minderung von 22,16 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 4,39 Mrd. USD eingefahren.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2024 wird am 26.03.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2027 liegen bei durchschnittlich 103,69 CNY je JinkoSolar-Aktie.

