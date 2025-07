JinkoSolar Aktie News: JinkoSolar tendiert am Donnerstagnachmittag schwächer

JinkoSolar im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von JinkoSolar. Die Aktionäre schickten das Papier von JinkoSolar nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,9 Prozent auf 23,90 USD.

Die JinkoSolar-Aktie musste um 15:52 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 1,9 Prozent auf 23,90 USD abwärts. Der Kurs der JinkoSolar-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 23,86 USD nach. Bei 24,35 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 8.752 JinkoSolar-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 08.10.2024 markierte das Papier bei 37,35 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 56,28 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 13,42 USD ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der JinkoSolar-Aktie 43,85 Prozent sinken.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 1,48 USD an JinkoSolar-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 CNY.

Am 29.04.2025 hat JinkoSolar die Kennzahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -3,52 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 1,57 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 40,66 Prozent auf 1,90 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel hatte JinkoSolar 3,21 Mrd. USD umgesetzt.

Die JinkoSolar-Bilanz für Q2 2025 wird am 22.08.2025 erwartet.

Laut Analysten dürfte JinkoSolar im Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -50,800 CNY einfahren.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur JinkoSolar-Aktie

Hot Stocks heute: Solar- und Windaktien, LPKF Laser, Kurz-Update zu SAP und MorphoSys

Hot Stocks heute: Headlines, Aufrüstung, Energiewende

JinkoSolar-Aktie: Starke Solarbranche als Chance - Wie sich JinkoSolar in der Photovoltaik-Industrie behaupten will