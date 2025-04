JinkoSolar Aktie News: JinkoSolar am Freitagnachmittag gesucht

Kursentwicklung

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von JinkoSolar. Zuletzt konnte die Aktie von JinkoSolar zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,8 Prozent auf 16,98 USD.

Das Papier von JinkoSolar konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 0,8 Prozent auf 16,98 USD. In der Spitze gewann die JinkoSolar-Aktie bis auf 17,03 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 16,99 USD. Zuletzt wurden via New York 27.477 JinkoSolar-Aktien umgesetzt.

Am 08.10.2024 erreichte der Anteilsschein mit 37,35 USD ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 119,96 Prozent könnte die JinkoSolar-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 12.04.2025 (13,42 USD). Das 52-Wochen-Tief könnte die JinkoSolar-Aktie mit einem Verlust von 20,97 Prozent wieder erreichen.

Zuletzt erhielten JinkoSolar-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,48 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 CNY aus.

Am 26.03.2025 lud JinkoSolar zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2024 endete. JinkoSolar hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -1,28 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,08 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 36,75 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 2,87 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum waren 4,54 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Mit der Q1 2025-Bilanzvorlage von JinkoSolar wird am 29.04.2025 gerechnet.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -14,753 CNY je JinkoSolar-Aktie in den Büchern stehen.

