Fortum und Russlands Staatsfonds errichten großen Solarpark - Fortum- und Uniper-Aktie klettern

Das 116-Megawatt-Projekt in Kalmykia soll in der zweiten Hälfte 2022 vollständig in Betrieb gehen und dann der größte Solarpark Russlands sein. Das Joint Venture aus Fortum -Mutterkonzern des Düsseldorfer Versorgers Uniper - und dem Staatsfonds RDIF hat bereits Windkraftanlagen in den Regionen Ulyanovsk und Rostov realisiert.

Fortum gibt an, mit einem Projektvolumen von 2 Gigawatt bereits jetzt einer der größten Ökostrom-Betreiber in Russland zu sein. Die Fortum-Tocher Uniper betreibt in Russland dagegen ausschließlich Kohle- und Gaskraftwerke.

Die Fortum-Aktie kann in Helsinki zeitweise ein Plus von 1,30 Prozent auf 20,96 Euro verbuchen, während Uniper-Papiere im XETRA-Handel um 1,49 Prozent auf 29,96 Euro zulegen.

BERLIN (Dow Jones)

