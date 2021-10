LEONI-Aktien kehren zurück über 200-Tage-Linien

Die Papiere des Autozulieferers kletterten mit plus 6,5 Prozent auf 13,41 Euro und kehrten damit zurück über ihre 200-Tage-Linien. Der JPMorgan -Analyst Jose Asumendi gab in einer aktuellen Studie seine skeptische Haltung auf und erhöhte das Kursziel deutlich von 7 auf 12,10 Euro.

Der Verkauf von BG Industrial Solutions an den US-Konzern Bizlink sei ein Meilenstein auf dem Weg, die Bilanz zu stabilisieren, so der Experte. Insgesamt habe LEONI mit der Trennung von verschiedenen Einheiten der Kabelsparte (WCS) bislang mehr erlöst als gedacht. Die Liquiditätssorgen dürfte man so deutlich dämpfen. Asumendi wartet allerdings weiter auf eine Trendwende in der Entwicklung des Mittelzuflusses.

/ag/jha/

FRANKFURT (dpa-AFX)

Bildquellen: Leoni