HOCHTIEF-Aktie zieht an: HOCHTIEF zieht Großauftrag ans Land

Justizzentrum Frankfurt

HOCHTIEF hat einen Großauftrag in Hessen erhalten.

Wie der Konzern HOCHTIEF mitteilte, wird er das neue Justizzentrum Frankfurt am Main erweitern. In die beiden neuen Gebäude, die an der Konstablerwache in der Innenstadt entstehen, werden mehrere Gerichte, Staatsanwaltschaften und Justizbehörden einziehen. Der Auftrag hat ein Volumen im mittleren dreistelligen Millionenbereich. Im XETRA-Handel steigt die HOCHTIEF-Aktie zeitweise 0,76 Prozent auf 99,90 Euro.

FRANKFURT (Dow Jones)