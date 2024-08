Kassen klingeln

Beim weltweit zweitgrößten Rückversicherer Swiss Re haben im ersten Halbjahr die Kassen geklingelt.

Unter dem Strich fuhr der Schweizer Konzern einen Gewinn von 2,1 Milliarden Dollar ein. Das ist deutlich mehr als im Vorjahr (1,8 Milliarden). Dabei profitierte der Konzern von der relativ geringen Belastung durch Großschäden und einem guten Ergebnis an den Kapitalmärkten, wie die Swiss Re am Donnerstag mitteilte. Der nach der Umstellung der Rechnungslegung auf den Standard IFRS neu ausgewiesene Versicherungsumsatz lag bei 22,5 Milliarden Dollar. Für das Vorjahr wies die Swiss Re einen Versicherungsumsatz von 21,8 Milliarden Dollar aus.

In der Sach- und Haftpflichtrückversicherung (P&C Re) belief sich der Schaden-Kosten-Satz auf 84,5 Prozent. Dieses Resultat sei unter anderem der geringen Anzahl von Großschäden infolge von Naturkatastrophen zu verdanken. Zudem sei das Anlageergebnis stark ausgefallen. Die Sparte fuhr einen Gewinn von 989 Millionen Dollar ein. Im Lebenrückversicherungsgeschäft (L&H Re) erzielte der Konzern einen Gewinn nach IFRS von 883 Millionen Dollar.

Damit sieht sich Swiss Re gut unterwegs für die Erreichung der Jahresziele: Weiterhin will der Rückversicherer einen IFRS-Konzerngewinn von mehr als 3,6 Milliarden Dollar erreichen. In der Sparte P&C Re peilt er einen Schaden-Kosten-Satz von weniger als 87 Prozent an und für die Erstversicherungssparte Corporate Solutions von weniger als 93 Prozent an.

Im SIX-Handel steigt die Swiss Re-Aktie zeitweise 2,89 Prozent auf 114,10 Franken.

