Rocket Internet-Aktie nach 'Buy' von Deutsche Bank auf neuem Hoch

In der Spitze legten die Papiere von Rocket Internet um 5 Prozent auf 25,82 Euro zu. So hoch hatten sie zuletzt Ende April 2016 gehandelt. Zuletzt stiegen sie um 4,07 Prozent auf 25,58 Euro.

Die Dinge bei der Statup-Schmiede entwickelten sich in die richtige Richtung, sagte Analystin Nizla Naizer von der Deutschen Bank. Nach zwei Börsengängen von Beteiligungen nähere sich der Rest des Portfolios immer mehr der Gewinnschwelle. Das Unternehmen habe in frühen Finanzierungsrunden umsichtig in etliche neue Firmen investiert, um nach HelloFresh und Deliver Hero "die nächste Foodtech Story zu entdecken".

Jüngster Kurstreiber für die Papiere des Gründungsfinanzierers war der Aufstieg in den MDAX. Mit Wirkung zum 19. März rücken die Aktien in den Index der 50 größten deutschen Nebenwerte auf. Damit dürfte sich die Wahrnehmung des Unternehmens seitens Investoren merklich verbessern./bek/jha/

Bildquellen: Rocket Internet, 360b / Shutterstock.com