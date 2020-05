CTS Eventim erleidet massiven Gewinneinbruch im ersten Quartal - Aktie hält sich wacker

Der operative Gewinn brach im ersten Quartal um über drei Viertel ein, nachdem das Geschäft im März wegen der Absage von Veranstaltungen praktisch zum Erliegen gekommen ist. Eine neue konkrete Prognose für das laufende Geschäftsjahr traut sich der MDAX -Konzern wegen der herrschenden Unsicherheit nach wie vor nicht zu.

Der Umsatz sackte im Zeitraum von Januar bis März um knapp 35 Prozent auf 185 Millionen Euro ab. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) brach um 76 Prozent ein. Damit schrumpfte die EBITDA-Marge auf 7,3 von 20,2 Prozent im Vorjahr. Unter dem Strich verdiente CTS noch gut eine halbe Million Euro nach 26,4 Millionen im Vorjahreszeitraum. Das Ergebnis je Aktie lag bei einem Cent.

Im Segement Ticketing sank der Umsatz um ein Viertel auf 79 Millionen Euro, das operative Ergebnis um 60 Prozent auf 16,9 Millionen Euro. Das Segment Live Entertainment verbuchte einen Umsatzrückgang von 40 Prozent auf 109 Millionen Euro und einen EBITDA-Verlust von 3,3 Millionen Euro.

Das Unternehmen habe sich "aktiv auf die neue Situation eingestellt und sofort mit internen Kosten- und Effizienzmaßnahmen konsequent darauf reagiert", sagte Vorstandschef Klaus-Peter Schulenberg. Dank der guten Liquiditätsausstattung könne man diese Situation auch über einen längeren Zeitraum bewältigen.

CTS Eventim enttäuscht die Anleger - Aktie im Minus

Sorgen in puncto des Ausmaßes der Corona-Belastungen für den Tickethändler- und Eventveranstalter haben dessen Aktien am Mittwoch belastet. CTS Eventim-Aktien fielen nach der Vorlage von Zahlen für das erste Quartal in der ersten Handelsstunde um zuletzt fast 4 Prozent.

Dem Unternehmen setzen die Corona-Pandemie und die damit einhergehenden Absagen von Großveranstaltungen zu. Dass der MDAX-Konzern derzeit keine solide Prognose geben kann, sorgt für zusätzliche Unsicherheit.

Ein Händler sagte zu den nun vorgelegten Zahlen, sie seien schlechter als erwartet. Analyst Volker Bosse von der Baader Bank sprach gar von einem äußerst schwachen ersten Jahresviertel. Besserung sei angesichts der Rahmenbedingungen nicht in Sicht und der Rest des Jahres dürfte noch schlimmer werden, so der Experte. Er rät weiter zum Verkauf.

FRANKFURT (Dow Jones / dpa-AFX)

Bildquellen: Willy Barton / Shutterstock.com