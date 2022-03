Xpeng-Aktie: Xpeng veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Aktien in diesem Artikel Xpeng 27,05 USD

-7,55% Charts

News

Analysen

Xpeng lässt sich am 28.03.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Xpeng die Bilanz zum am 31.12.2021 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Schätzungen von 7 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich -2,106 CNY aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 338,75 Prozent verringert. Damals waren -0,480 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 6 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 7,79 Milliarden CNY aus - das entspräche einem Plus von 173,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,85 Milliarden CNY in den Büchern standen.

Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 14 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -6,368 CNY im Vergleich zu -3,970 CNY im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 25 Analysten durchschnittlich bei 20,50 Milliarden CNY, gegenüber vorherig erwirtschafteten 5,84 Milliarden CNY.

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf Xpeng Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf Xpeng Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Hebel KO Emittent Laufzeit Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf Xpeng

Bildquellen: helloabc / Shutterstock.com, Postmodern Studio / Shutterstock.com