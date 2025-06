KfW: Mehr nebenberufliche Existenzgründungen in Deutschland

Von Hans Bentzien

DOW JONES--Die Zahl der Existenzgründungen in Deutschland hat 2024 etwas zugenommen. Wie die KfW mitteilte, kam es im vergangenen Jahr zu 585.000 (2023: 568.000) Existenzgründungen, wovon 382.000 (363.000) Nebenerwerbsgründungen waren und 203.000 (205.000) hauptberufliche. Laut dem Bericht hat die Abkühlung des Arbeitsmarkts zum Plus bei den Gründungen beigetragen. Zum einen, weil aufgrund der höheren Erwerbslosigkeit mehr Menschen die Selbstständigkeit als Ausweg aus der Arbeitslosigkeit genommen haben. Zum anderen, weil die Konditionen abhängiger Beschäftigung damit generell unattraktiver wurden. 70 Prozent der Gründungen fanden in Dienstleistungsbereich statt.

Wer­bung Wer­bung

Der Trend hin zu einer größeren Bedeutung digitaler Technologien für die Gründungstätigkeit blieb 2024 intakt. 36 Prozent der Existenzgründungen waren "digital", Kundinnen und Kunden müssen also digitale Technologien einsetzen, um die Produkte und Dienstleistungen nutzen zu können. Das ist der bisher höchste gemessene Wert.

Durch Neugründungen wurde 2024 fast eine halbe Million vollzeitäquivalente Arbeitsplätze (VZÄ) geschaffen. Mit 485.000 VZÄ fällt der direkte Bruttobeschäftigungseffekt etwas geringer aus als im Vorjahr. Häufiger aufgetretene Probleme mit dem Fehlen geeigneten Personals minderten den Bruttobeschäftigungseffekt.

Ein Großteil der Gründerinnen und Gründer hat laut Selbstwahrnehmung eher weniger Schwierigkeiten mit dem Nettohaushaltseinkommen über die Runden zu kommen. Im Jahr 2024 waren es 73 Prozent, bei denen dies leicht oder einigermaßen leicht funktionierte. Das Auskommen ist bei Vollerwerbsgründungen meist schwieriger als bei Nebenerwerbgründungen.

Wer­bung Wer­bung

Das Durchschnittsalter der Gründerinnen und Gründer betrug 34,4 Jahre. Das ist der bisher jüngste gemessene Altersdurchschnitt. Im Trend ging der Altersdurchschnitt seit 2002 um 2,6 Jahre zurück - 1,5 Jahre bei Vollerwerbsgründungen und 2,8 Jahre bei Nebenerwerbsgründungen.

Kontakt zum Autor: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/apo

(END) Dow Jones Newswires

June 03, 2025 04:00 ET (08:00 GMT)