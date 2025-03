Klingbeil: Investieren in Stärke unseres Landes

BERLIN (dpa-AFX) - SPD-Fraktionschef Lars Klingbeil erwartet durch das geplante, milliardenschwere Kreditpaket einen Aufbruch für Deutschland und Europa. "Wir investieren in die Stärke unseres Landes", betonte Klingbeil in einer Sondersitzung des Bundestags. Mit dem Paket übernehme Deutschland mehr Verantwortung für Sicherheit, Frieden und Wohlstand in Europa. Es werde die Mehrheit der Menschen in ihrem Alltag entlasten, das wirtschaftliche Wachstum ankurbeln und die Sicherheit stärken.

Das Vorhaben werde im Bundestag von einer überwältigenden Mehrheit getragen, sagte der SPD-Chef. Es sei ein historischer Kompromiss zwischen SPD, CDU, CSU und Grünen. "Das ist ja nicht nur ein abstraktes Finanzpaket für Bundeswehr und Bundeshaushalt, was wir verabschieden heute, sondern es ist in erster Linie ein gigantisches Paket für die Bürgerinnen und Bürger", betonte er./tam/DP/men