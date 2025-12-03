DAX23.682 -0,1%Est505.693 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,39 +2,5%Nas23.435 +0,1%Bitcoin79.507 +1,2%Euro1,1662 +0,3%Öl63,11 +1,2%Gold4.221 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Bayer BAY001 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Volkswagen (VW) vz. 766403 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Infineon 623100 DroneShield A2DMAA BASF BASF11 Novo Nordisk A3EU6F Allianz 840400 Alphabet A (ex Google) A14Y6F
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schließt wenig bewegt -- HUGO BOSS mit schwachen Zahlen -- Siemens Energy, Airbus, BioNTech, CureVac, Eutelsat, SoftBank, Bitcoin, Novo Nordisk, RENK & Co., Bayer, VW im Fokus
Top News
Erholung nicht Nachhaltig: DAX gab Gewinne im Handelsverlauf wieder ab Erholung nicht Nachhaltig: DAX gab Gewinne im Handelsverlauf wieder ab
Schaeffler: Vom Krisenkind zum Verteidigungspionier? Schaeffler: Vom Krisenkind zum Verteidigungspionier?
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Klingbeil: Stromsteuer-Senkung für alle weiter das Ziel

03.12.25 15:59 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Die Senkung der Stromsteuer für alle Stromkunden ist für Finanzminister Lars Klingbeil mittelfristig noch nicht vom Tisch. "Es bleibt (...) das Ziel dieser Regierung, sobald die notwendigen Mittel dafür da sind, dass wir diesen Schritt gehen", versicherte der SPD-Vorsitzende bei der Regierungsbefragung im Bundestag.

Wer­bung

Vor drei Wochen hatte der Bundestag mit den Stimmen der schwarz-roten Koalition die Stromsteuer für Hunderttausende Unternehmen auf den EU-Mindestsatz gesenkt, aber auf die entsprechende Entlastung von Privathaushalten verzichtet. Im Koalitionsvertrag kündigten Union und SPD noch an, die Steuersenkung auf alle Stromkunden auszuweiten. Allerdings stand dieses Versprechen unter Finanzierungsvorbehalt.

"Jetzt ging es erst mal um die Sicherung der Arbeitsplätze", erklärte Klingbeil die Beschränkung der Maßnahme auf Unternehmen des produzierenden Gewerbes sowie der Land- und Forstwirtschaft. Außerdem nehme die Regierung zum Jahreswechsel zehn Milliarden Euro in die Hand, um etwa über Netzentgelte und Gasspeicherumlage die Energiepreise für alle zu drücken./ax/DP/nas