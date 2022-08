Knaus Tabbert-Aktie: Insider hat nun mehr Anteile im Depot

Am 11.08.2022 wurden bei Knaus Tabbert Eigengeschäfte von Führungskräften registriert. Gemeldet wurde die Aktien-Transaktion am 12.08.2022. H.T.P. Investments 1 B.V., in enger Beziehung, agierte mit Blick auf den Knaus Tabbert-Anteilsschein optimistisch. Insgesamt wurden am 11.08.2022 106.545 Aktien zu je 32,50 EUR erworben. Die Knaus Tabbert-Aktie notierte im FSE-Handel an diesem Tag bei 31,80 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Die Knaus Tabbert-Aktie stieg am Veröffentlichungstag der BaFin im FSE-Handel. Schlussendlich verteuerte sich das Papier um 6,10 Prozent auf 33,20 EUR. Das Handelsvolumen belief sich auf 30 Knaus Tabbert-Aktien. Aktuell ergibt sich für Knaus Tabbert eine Börsenbewertung in Höhe von 328,96 Mio. Euro. Im freien Handel befinden sich derzeit 10.377.300 Wertpapiere.

Bereits am 08.07.2022 hatte H.T.P. Investments 1 B.V. einen Trade getätigt. Damals deckte sich H.T.P. Investments 1 B.V. mit 75.000 Knaus Tabbert-Aktien zu jeweils 28,00 EUR ein.

Redaktion finanzen.net