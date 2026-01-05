DAX24.869 +1,3%Est505.924 +1,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,57 +4,1%Nas23.396 +0,7%Bitcoin79.813 -0,4%Euro1,1729 ±0,0%Öl61,60 -0,3%Gold4.452 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Chevron 852552 NVIDIA 918422 ExxonMobil 852549 DroneShield A2DMAA Bayer BAY001 RENK RENK73 Siemens Energy ENER6Y Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750 Infineon 623100 Lufthansa 823212 SAP 716460 Allianz 840400 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX mit Rekordschluss -- US-Börsen letztlich höher - Dow mit Rekord -- US-Militäreinsatz in Venezuela -- Rüstungsaktien mit Kurssprung -- VW, Microsoft, Allianz, SAP, Ölaktien, Bayer, Bitcoin im Fokus
Top News
Wiederholt sich das Tesla-Muster? Warum Palantir zur nächsten Kult-Aktie avanciert Wiederholt sich das Tesla-Muster? Warum Palantir zur nächsten Kult-Aktie avanciert
NVIDIA-Aktie: Warum Analysten das Langzeitpotenzial unterschätzen könnten NVIDIA-Aktie: Warum Analysten das Langzeitpotenzial unterschätzen könnten
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

'Koalition der Willigen' berät mit US-Vertretern in Paris

06.01.26 05:49 Uhr

PARIS (dpa-AFX) - Die Europäer wollen am Dienstagnachmittag mit Vertretern der USA über die Absicherung eines möglichen Waffenstillstands im Ukraine-Krieg beraten. Insgesamt 35 Staaten sollen bei dem Treffen der "Koalition der Willigen" vertreten sein, aus Deutschland reist Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) an. Für die USA sollen nach Angaben aus Paris der US-Sondergesandte Steve Witkoff und Jared Kushner, Schwiegersohn von US-Präsident Donald Trump, teilnehmen. Auch der ukrainische Staatschef Wolodymyr Selenskyj wird erwartet, ebenso Nato-Chef Mark Rutte.

Wer­bung

Bei den Gesprächen soll es auch um eine multinationale Truppe zur Absicherung eines Friedens zwischen Russland und der Ukraine gehen. Ebenso will man über die Unterstützung der ukrainischen Armee, die langfristige Zusammenarbeit mit der Ukraine beim Thema Verteidigung und die Unterstützung des Landes im Falle neuer Angriffe beraten. Ein genauer Ablauf des Treffens ist noch nicht bekannt. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron will im Anschluss auf einer Pressekonferenz über die Ergebnisse informieren./rbo/DP/jha