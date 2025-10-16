DAX24.211 +0,1%Est505.626 +0,4%MSCI World4.310 +0,2%Top 10 Crypto15,26 +0,2%Nas22.670 +0,7%Bitcoin95.493 +0,5%Euro1,1659 +0,1%Öl62,14 -0,5%Gold4.226 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 RENK RENK73 D-Wave Quantum A3DSV9 Plug Power A1JA81 European Lithium A2AR9A NEL ASA A0B733 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 BASF BASF11 HENSOLDT HAG000 Tesla A1CX3T Siemens Energy ENER6Y Novo Nordisk A3EU6F Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Handelsstreit weiter im Blick: DAX stabil auf hohem Niveau -- Merck vor nächster Wachstumsphase -- Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, DroneShield, Gold, Micron, TSMC, D-Wave im Fokus
Top News
Kontoführungsgebühren steigen - und viele zahlen stillschweigend mit Kontoführungsgebühren steigen - und viele zahlen stillschweigend mit
Handelsstreit bleibt Hauptthema: DAX wieder im Seitwärtsmodus - Börse auf Richtungssuche Handelsstreit bleibt Hauptthema: DAX wieder im Seitwärtsmodus - Börse auf Richtungssuche
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Börsenspiel Trader 2025: Jetzt mit dem Kennwort "finanzen.net" unserer Spielgruppe beitreten und ein Aktienpaket von finanzen.net zero gewinnen!

Kocher: EZB hat kaum noch Spielraum für Zinssenkungen

16.10.25 11:53 Uhr

DOW JONES--Die Europäische Zentralbank (EZB) hat nach Aussage des österreichischen EZB-Ratsmitglieds Martin Kocher kaum noch Spielraum für weitere Zinssenkungen. "Ich glaube, dass wir das Ende des Zinssenkungszyklus erreicht haben oder zumindest sehr nahe daran sind", sagte er der Wirtschaftswoche. Die EZB fahre derzeit "auf Sicht" und entscheide von Sitzung zu Sitzung anhand aktueller Daten. "Aktuell spricht vieles für zinspolitische Stabilität", so Kocher. "Größere Veränderungen nach unten sind wohl nur noch zu erwarten, wenn es zu einer krisenhaften Zuspitzung in Eurozone und Weltwirtschaft kommt. Daher ist es wichtig, für Krisen genug Pulver trocken zu halten."

Wer­bung

Kocher ist wegen des jüngsten Inflationsanstiegs nicht besorgt. Allerdings gibt der ehemalige österreichische Arbeits- und Wirtschaftsminister keine Entwarnung. "Mittelfristig gibt es Risiken, die wir beachten müssen: Erstens einen eskalierenden Handelskonflikt, bei dem es zu Gegenzöllen der EU kommt. Zweitens den Fachkräftemangel, der vor allem im Dienstleistungssektor die Löhne nach oben treibt", sagte er. Und schließlich könne der Anstieg der CO2-Preise ab 2027 bei der Euro-Inflationsrate ein paar Zehntelprozentpunkte ausmachen - "zumal es Mitgliedsländer gibt, die noch gar keine CO2-Bepreisung eingeführt haben", wie er anmerkte.

Kontakt: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/uxd

(END) Dow Jones Newswires

October 16, 2025 05:53 ET (09:53 GMT)