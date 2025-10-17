DAX23.784 -2,0%Est505.578 -1,3%MSCI World4.281 -0,3%Top 10 Crypto14,20 -4,9%Nas22.563 -0,5%Bitcoin90.194 -2,4%Euro1,1701 +0,1%Öl60,45 -0,9%Gold4.338 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 RENK RENK73 D-Wave Quantum A3DSV9 Plug Power A1JA81 Novo Nordisk A3EU6F HENSOLDT HAG000 thyssenkrupp 750000 Amazon 906866 Tesla A1CX3T AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Siemens Energy ENER6Y NEL ASA A0B733 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Sorgen über US-Kreditkrise: DAX unter 24.000-Punkte-Marke -- Asiens Märkte unter Druck -- Conti übertrifft Erwartungen -- Novo Nordisk, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, Essilor-Luxottica im Fokus
Top News
Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
TKMS-Aktie kommt: Was Anleger und thyssenkrupp-Aktionäre vor dem Börsengang der Marine-Tochter wissen müssen TKMS-Aktie kommt: Was Anleger und thyssenkrupp-Aktionäre vor dem Börsengang der Marine-Tochter wissen müssen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
ZertifikateAwards: Jetzt für finanzen.net zero abstimmen und eine Reise nach Berlin gewinnen!
Riesen-Investition für KI

Meta Platforms wohl vor Milliarden-Finanzierungsvertrag für Rechenzentrumsstandort - Aktie dennoch im Minus

17.10.25 11:25 Uhr
NASDAQ-Aktie Meta Platforms dennoch tiefer: Milliarden-Finanzierungsvertrag für Rechenzentrumsstandort im Fokus | finanzen.net

Meta plant den Ausbau seines Hyperion-Rechenzentrums in Louisiana. Dafür will das Unternehmen wohl einen Milliarden-Finanzierungsvertrag abschließen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Meta Platforms (ex Facebook)
602,00 EUR -4,20 EUR -0,69%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Morgan Stanley
135,18 EUR -2,18 EUR -1,59%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

• Milliarden-Finanzierungsvolumen für Hyperion-Rechenzentrum
• Größte private Kapitalvereinbarung aller Zeiten
• Meta investiert zusätzlich in Rechenzentrum in El Paso

Wer­bung

Rechenzentrum in Louisiana

Meta Platforms steht kurz davor, eine der größten privaten Finanzierungsvereinbarungen der Geschichte abzuschließen: Für den Ausbau seines Rechenzentrums in Richland Parish, Louisiana, soll ein Finanzierungsvolumen von fast 30 Milliarden US-Dollar bereitgestellt werden, berichtet Bloomberg News.

Das Unternehmen teile sich die Eigentumsrechte am Hyperion-Rechenzentrum mit dem alternativen Vermögensverwalter Blue Owl Capital, wobei Meta nur 20 Prozent behalten werde, so Bloomberg News unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Die Finanzierung erfolge über eine Zweckgesellschaft, in die Morgan Stanley rund 27 Milliarden US-Dollar Fremdkapital und etwa 2,5 Milliarden US-Dollar Eigenkapital eingebracht habe. Meta fungiere als Entwickler, Betreiber und Mieter des Projekts, das bis 2029 fertiggestellt werden solle.

Die Anleihen im 144A-Format wurden laut Bloomberg News zuletzt am 16. Oktober preislich festgelegt, PIMCO fungiert dabei als Hauptkreditgeber. Weitere Investoren erhalten ebenfalls Anteile an der 2049 fälligen Anleihe.

Wer­bung

Parallel investiert Meta 1,5 Milliarden US-Dollar in ein weiteres Rechenzentrum in El Paso, Texas. Damit baut der Konzern seine Infrastruktur für KI-Workloads weiter aus und errichtet die weltweit 29. Anlage dieser Art.

Meta Platforms-Aktie im Fokus

Die Meta Platforms-Aktie gab am Donnerstag an der US-Techbörse NASDAQ letztlich 0,76 Prozent auf 712,07 US-Dollar nach. Am Freitag notiert sie vorbörslich zeitweise 1,04 Prozent tiefer bei 704,65 US-Dollar. Seit Jahresbeginn konnten die Anteilsscheine jedoch um rund 22 Prozent auf 712,07 US-Dollar zulegen (Stand: Schlusskurs vom 16.10.2025).

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Meta Platforms (ex Facebook) und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Meta Platforms (ex Facebook)

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Meta Platforms (ex Facebook)

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: rafapress / Shutterstock.com, Valeriya Zankovych / Shutterstock.com

Nachrichten zu Meta Platforms (ex Facebook)

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Meta Platforms (ex Facebook)

DatumRatingAnalyst
18.09.2025Meta Platforms (ex Facebook) OverweightJP Morgan Chase & Co.
31.07.2025Meta Platforms (ex Facebook) KaufenDZ BANK
31.07.2025Meta Platforms (ex Facebook) BuyJefferies & Company Inc.
31.07.2025Meta Platforms (ex Facebook) OutperformRBC Capital Markets
31.07.2025Meta Platforms (ex Facebook) OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
18.09.2025Meta Platforms (ex Facebook) OverweightJP Morgan Chase & Co.
31.07.2025Meta Platforms (ex Facebook) KaufenDZ BANK
31.07.2025Meta Platforms (ex Facebook) BuyJefferies & Company Inc.
31.07.2025Meta Platforms (ex Facebook) OutperformRBC Capital Markets
31.07.2025Meta Platforms (ex Facebook) OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
02.02.2023Meta Platforms (ex Facebook) HaltenDZ BANK
27.10.2022Meta Platforms (ex Facebook) NeutralJP Morgan Chase & Co.
28.07.2022Meta Platforms (ex Facebook) NeutralJP Morgan Chase & Co.
21.07.2022Meta Platforms (ex Facebook) NeutralJP Morgan Chase & Co.
29.06.2022Meta Platforms (ex Facebook) NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
12.05.2022Meta Platforms (ex Facebook) HoldHSBC
05.12.2019Facebook ReduceHSBC
31.01.2019Facebook SellPivotal Research Group
31.10.2018Facebook SellPivotal Research Group
12.10.2018Facebook SellPivotal Research Group

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Meta Platforms (ex Facebook) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen