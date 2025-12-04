DAX23.851 +0,7%Est505.722 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,59 -1,6%Nas23.454 +0,2%Bitcoin79.880 -0,5%Euro1,1676 ±0,0%Öl62,84 +0,1%Gold4.192 -0,3%
EU will bei Meta den KI-Einsatz auf WhatsApp untersuchen - Zeitung

04.12.25 08:35 Uhr
DOW JONES--Die Kartellbehörden der Europäischen Union wollen nach Informationen der Financial Times eine Untersuchung gegen den Social-Media-Riesen Meta Platforms wegen der Verwendung von Funktionen Künstlicher Intelligenz in seinem Messaging-Dienst WhatsApp einleiten. Die Untersuchung durch die EU-Kommission könnte schon in den nächsten Tagen angekündigt werden, zitiert die Zeitung in ihrem Bericht Insider.

Sprecher der Kommission lehnten es ab, sich darüber zur FT zu äußern. Meta lehnte eine Stellungnahme ebenfalls ab.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/rio/mgo

(END) Dow Jones Newswires

December 04, 2025 02:36 ET (07:36 GMT)

