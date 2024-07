Königsdisziplin

Anleger, die besonders auf Kontinuität setzen, sollten einigen der Top-Dividenden-Könige aus den USA besondere Aufmerksamkeit schenken.

• Strenge Kriterien für Dividenden-Könige

• In den USA aktuell 25 Könige

• Coca-Cola, Johnson & Johnson & Co. als beständige Dividendenzahler

Dividenden-Aristokraten vs. Dividenden-Könige

Während zahlreiche Anleger durchaus einige Dividenden-Aristokraten kennen dürften, sind die Dividenden-Könige wohl weniger Marktteilnehmern ein Begriff. Diese sind eine noch exklusivere Gruppe von Unternehmen, die sich durch eine außergewöhnliche Beständigkeit und Zuverlässigkeit in ihrer Dividendenpolitik auszeichnen. Die Kriterien für Dividenden-Könige sind noch strenger als die für Dividenden-Aristokraten. So müssen die Ausschüttungen über einen Zeitraum von mindestens 50 Jahren jährlich erhöht werden, während es bei den Aristokraten 25 Jahre sind.

In den USA gibt es derzeit 67 Dividenden-Aristokraten sowie 25 Dividenden-Könige.

Top Ten der Dividenden-Könige

Die höchste Dividendenrendite mit 4,4 Prozent bietet Kenvue, bekannt für Marken wie Listerine oder Neutrogena, wie cash.ch berichtet. Zwar hat die Kenvue-Aktie an der NYSE in diesem Jahr bislang 16,77 Prozent an Wert eingebüßt, dennoch deutet die Mitgliedschaft in den Dividenden-Königen darauf hin, dass das Unternehmen sowohl in guten als auch in schlechten wirtschaftlichen Zeiten kontinuierlich Gewinne erwirtschaftet hat, wie cash.ch betont. Bei TipRanks beträgt das durchschnittliche Kursziel derzeit 21,29 US-Dollar - ein Aufwärtspotenzial von rund 18,8 Prozent gegenüber dem aktuellen Kurs von 17,92 US-Dollar (Stand: Schlusskurs vom 11. Juli). Während drei der insgesamt acht Wall-Street-Analysten, die das Papier bewertet haben, zum Kauf raten, empfehlen vier, es zu halten. Ein Experte hält derweil einen Verkauf für sinnvoll.

Unter den Top Ten befinden sich außerdem das weltweit größte Werkzeugunternehmen Stanley Black & Decker mit einer Rendite von 4,1 Prozent, das US-amerikanische Biotechnologie- und Pharmaunternehmen AbbVie mit 3,7 Prozent oder auch einer der führenden Hygieneartikelhersteller der Welt Kimberly-Clark mit einer Dividendenrendite von 3,5 Prozent. Hinsichtlich der diesjährigen Kursentwicklung der Aktien ist eine große Divergenz auszumachen. Hier besteht allerdings wie bereits erklärt kein direkter Zusammenhang mit der langfristigen Robustheit der Unternehmen.

J&J, PepsiCo & Coca-Cola zahlen Top-Dividenden

Auch Johnson & Johnson, der weltweit tätige US-amerikanische Pharmazie- und Konsumgüterhersteller, zahlt seit über 50 Jahren eine stetig wachsende Dividende. Mit einer Dividendenrendite von 3,4 Prozent befindet sich J&J auf dem siebten Platz unter den Top Ten. An der NYSE verlief das Jahr für den Konzern bislang mit einem Wertverlust von etwa 4,5 Prozent durchwachsen. Das durchschnittliche Kursziel bei TipRanks beträgt 174,79 US-Dollar - ein Aufschlag von fast 17 Prozent gegenüber dem letzten Schlusskurs bei 149,70 US-Dollar. Die insgesamt 15 Ratings beinhalten acht Kauf- sowie sieben Halteempfehlungen (Stand: 11. Juli 2024).

Mit einer Dividendenrendite von 3,3 Prozent befindet sich der US-amerikanische Getränke- und Lebensmittelkonzern PepsiCo auf dem achten Platz der zehn Dividenden-Könige mit den höchsten Renditen. Seit Jahresbeginn hat sich das Papier an der NASDAQ um 3,47 Prozent verbilligt, der Kurs liegt aktuell bei 163,95 US-Dollar. Gegenüber dem von TipRanks festgelegten durchschnittlichen Kursziel von 187,40 US-Dollar besteht damit ein Aufwärtspotenzial von rund 14 Prozent. Von den 16 Analysten, die die PepsiCo-Aktie bewertet haben, raten zehn zum Kauf, während sechs empfehlen, das Papier zu halten. Verkaufsempfehlungen gibt es unterdessen derzeit keine (Stand: 11. Juli 2024).

Auch Coca-Cola zählt zu den Dividenden-Königen in den USA. Der Buffett-Liebling zahlt seit über 100 Jahren eine Dividende, die der weltweit größte Getränkekonzern seit 1963 sogar kontinuierlich erhöht. Mit einer Dividendenrendite von 3,1 Prozent landet Coca-Cola auf dem zehnten Platz der Top Ten Dividenden-Könige. Anleger freuen sich neben den steigenden Ausschüttungen auch über eine solide Aktienperformance - seit Jahresbeginn hat sich das Papier an der NYSE um 7,08 Prozent verteuert. Das durchschnittliche Kursziel bei TipRanks liegt bei 69,36 US-Dollar und damit etwa 9,9 Prozent über dem aktuellen Niveau bei 63,10 US-Dollar. 14 von den 16 von TipRanks befragten Wall Street-Analysten empfehlen die Coca-Cola-Aktie zum Kauf, während zwei zum Halten raten. Verkaufen würde die Aktie derzeit keiner der Experten (Stand: 11. Juli 2024).



In die Liga der Dividenden-Könige haben es außerdem etwa Target, Procter & Gamble, Lowe’s, Colgate-Palmolive oder auch Walmart geschafft.



Redaktion finanzen.net