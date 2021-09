Beige Book: Wachstum der US-Wirtschaft leicht verlangsamt

´Das geht aus dem Konjunkturbericht Beige Book der Federal Reserve hervor. Zurückzuführen sei dies auf Faktoren wie die Delta-Variante des Coronavirus, die Unterbrechung von Lieferketten und den Arbeitskräftemangel. Der Automobilsektor habe vor allem mit dem Chipmangel zu kämpfen.

Die Beschäftigung stieg laut Beige Book in allen Distrikten. Die Nachfrage nach Arbeitskräften bleibe hoch, zudem beeinträchtige der Arbeitskräftemangel das Geschäft in vielen Fällen. Die Inflation bleibe weiterhin stabil auf hohem Niveau. Einige Distrikte meldeten jedoch, dass es die Unternehmen mittlerweile leichter hätten, höhere Kosten über Preissteigerungen weiterzugeben.

Mit dem Beige Book bereitet die US-Notenbank die jeweils nächste Sitzung des Offenmarktausschusses vor. Die US-Währungshüter nähern sich dem Tag, an dem sie die monatlichen Anleihekäufe in Höhe von 120 Milliarden Dollar zurückfahren werden, im Fachjargon "Tapering" genannt. Da die Inflation bereits deutlich über dem Ziel der Fed von 2 Prozent liegt, ist die Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt nun der entscheidende Faktor für die Entscheidung, wann eine Rücknahme der Anleihekäufe eingeleitet wird. Die nächste Sitzung der Fed findet am 21. und 22. September statt.

Im August war das US-Jobwachstum wegen der Delta-Variante überraschend schwach ausgefallen, doch die meisten Ökonomen rechnen damit, dass die Fed grundsätzlich an ihren geldpolitischen Plänen festhalten werde. Es könnte jedoch sein, dass das Tapering noch nicht im September, sondern erst im November oder Dezember angekündigt wird.

