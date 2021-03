Überkaufte Strukturen? DAX fällt unter 14.500-Punkte-Marke

Der DAX ging bereits mit roten Vorzeichen in den Handel und baut die Verluste immer weiter aus. Nun fiel das Börsenbarometer unter die psychologisch wichtige 14.500-Punkte-Marke. Aktuell gibt der DAX 1,01 Prozent auf 14.462,14 Zähler nach.

"Nach der 1.200-Punkte Rally weist der DAX weiterhin überkaufte Strukturen auf", sagt Commerzbank-Marktanalyst Achim Matzke. Diese würden in der Konsolidierung abgebaut. "Übergeordnet macht aber auch diese Konsolidierung einen trendbestätigenden Eindruck, wird sich also voraussichtlich auf der Oberseite auflösen und in neuen Rekorden enden", sagt er. Stark gefragt sind erneut E.ON. Analysten beurteilen die Aktie nach dem Zahlenausweis vom Mittwochmorgen nun wieder positiver.

