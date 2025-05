Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron am Dienstagvormittag in Grün

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Kontron. Die Aktionäre schickten das Papier von Kontron nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 3,0 Prozent auf 22,70 EUR.

Die Aktie legte um 09:07 Uhr in der XETRA-Sitzung 3,0 Prozent auf 22,70 EUR zu. In der Spitze legte die Kontron-Aktie bis auf 22,98 EUR zu. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 22,76 EUR. Bisher wurden via XETRA 55.333 Kontron-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 18.03.2025 bei 26,16 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Kontron-Aktie derzeit noch 15,24 Prozent Luft nach oben. Am 05.11.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 15,15 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 33,26 Prozent.

Zuletzt erhielten Kontron-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,600 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,733 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 29,60 EUR an.

Kontron veröffentlichte am 27.03.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,46 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,26 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 33,99 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 356,11 Mio. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 477,14 Mio. EUR ausgewiesen.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 06.08.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Q2 2026-Finanzergebnisse könnte Kontron möglicherweise am 12.08.2026 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,81 EUR je Kontron-Aktie.

