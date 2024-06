Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron am Donnerstagnachmittag mit Verlusten

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Kontron gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 22,18 EUR.

Die Kontron-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:49 Uhr 0,4 Prozent im Minus bei 22,18 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Kontron-Aktie bei 22,12 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 22,30 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Kontron-Aktien beläuft sich auf 43.283 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 19.01.2024 auf bis zu 23,32 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 5,14 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Kontron-Aktie. Bei 17,14 EUR fiel das Papier am 22.09.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Kontron-Aktie 22,72 Prozent sinken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,692 EUR. Im Vorjahr hatte Kontron 0,500 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel der Kontron-Aktie wird bei 29,63 EUR angegeben.

Am 03.05.2024 hat Kontron in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2024 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 0,26 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,26 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 356,11 Mio. EUR gegenüber 277,67 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 07.08.2024 veröffentlicht. Mit der Vorlage der Q2 2025-Bilanz von Kontron rechnen Experten am 31.07.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 1,55 EUR je Kontron-Aktie.

