Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron am Nachmittag mit Einbußen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Kontron. Zuletzt fiel die Kontron-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 21,48 EUR ab.

Die Aktie verlor um 15:51 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 21,48 EUR. In der Spitze büßte die Kontron-Aktie bis auf 21,38 EUR ein. Bei 21,52 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden via XETRA 19.372 Kontron-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 24.11.2023 markierte das Papier bei 22,72 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Kontron-Aktie derzeit noch 5,77 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 14,80 EUR am 20.12.2022. Mit einem Kursverlust von 31,10 Prozent würde die Kontron-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 27,50 EUR für die Kontron-Aktie.

Voraussichtlich am 28.03.2024 dürfte Kontron Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Am 27.03.2025 wird Kontron schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

