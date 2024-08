Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron am Freitagvormittag gefragt

Kontron im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Kontron. Zuletzt ging es für das Kontron-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,1 Prozent auf 16,84 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Kontron-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 1,1 Prozent im Plus bei 16,84 EUR. Die Kontron-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 16,84 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 16,77 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1.476 Kontron-Aktien.

Bei einem Wert von 23,32 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (19.01.2024). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Kontron-Aktie 38,48 Prozent zulegen. Am 05.08.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 16,21 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Kontron-Aktie ist somit 3,74 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Kontron-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,500 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,640 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 29,88 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Kontron am 07.08.2024. Kontron hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,33 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,30 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 49,64 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 283,22 Mio. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 423,80 Mio. EUR ausgewiesen.

Kontron wird die nächste Bilanz für Q3 2024 voraussichtlich am 06.11.2024 vorlegen. Experten kalkulieren am 06.11.2025 mit der Veröffentlichung der Q3 2025-Bilanz von Kontron.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,52 EUR je Kontron-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Kontron-Aktie

Starker Wochentag in Frankfurt: SDAX letztendlich mit grünem Vorzeichen

TecDAX-Handel aktuell: TecDAX präsentiert sich letztendlich fester

Gute Stimmung in Frankfurt: SDAX in Grün