Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron verteuert sich am Mittwochvormittag

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Kontron. Die Kontron-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,0 Prozent auf 15,90 EUR.

Die Kontron-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:00 Uhr 1,0 Prozent im Plus bei 15,90 EUR. Die Kontron-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 15,90 EUR. Bei 15,90 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 3.863 Kontron-Aktien den Besitzer.

Am 19.01.2024 markierte das Papier bei 23,32 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Kontron-Aktie 46,67 Prozent zulegen. Am 09.09.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 15,54 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Kontron-Aktie mit einem Verlust von 2,26 Prozent wieder erreichen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,668 EUR. Im Vorjahr hatte Kontron 0,500 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 29,88 EUR an.

Kontron ließ sich am 07.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,35 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,30 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Kontron mit einem Umsatz von insgesamt 423,83 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 283,22 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 49,65 Prozent gesteigert.

Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 06.11.2024 veröffentlicht. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz auf den 06.11.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Kontron einen Gewinn von 1,51 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

