Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron am Vormittag gesucht

Die Aktie von Kontron zählt am Mittwochvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt wies die Kontron-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 16,71 EUR nach oben.

Die Aktie legte um 09:01 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 16,71 EUR zu. Die Kontron-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 16,71 EUR aus. Bei 16,69 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 384 Kontron-Aktien gehandelt.

Am 19.01.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 23,32 EUR an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Kontron-Aktie somit 28,34 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 16,21 EUR am 05.08.2024. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 2,99 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Kontron-Aktie.

Nachdem Kontron seine Aktionäre 2023 mit 0,500 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,665 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel der Kontron-Aktie wird bei 29,88 EUR angegeben.

Am 07.08.2024 legte Kontron die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2024 endete, vor. Das EPS lag bei 0,35 EUR. Im letzten Jahr hatte Kontron einen Gewinn von 0,30 EUR je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite standen 423,83 Mio. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 283,22 Mio. EUR umgesetzt.

Mit der Q3 2024-Bilanzvorlage von Kontron wird am 06.11.2024 gerechnet. Die Veröffentlichung der Kontron-Ergebnisse für Q3 2025 erwarten Experten am 06.11.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 1,52 EUR je Kontron-Aktie.

