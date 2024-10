Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron am Nachmittag stärker

Blick auf Aktienkurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Kontron. Die Kontron-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,1 Prozent auf 17,17 EUR.

Die Aktie notierte um 15:51 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,1 Prozent auf 17,17 EUR zu. Kurzfristig markierte die Kontron-Aktie bei 17,64 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 17,50 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 170.913 Kontron-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 23,32 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (19.01.2024). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 35,82 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 15,54 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 9,49 Prozent.

Nachdem Kontron seine Aktionäre 2023 mit 0,500 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,668 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Kontron-Aktie bei 29,88 EUR.

Kontron ließ sich am 07.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,35 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Kontron ein EPS von 0,30 EUR je Aktie vermeldet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 49,65 Prozent auf 423,83 Mio. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 283,22 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q3 2024 dürfte Kontron am 06.11.2024 präsentieren. Die Q3 2025-Finanzergebnisse könnte Kontron möglicherweise am 06.11.2025 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Kontron im Jahr 2024 1,51 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

