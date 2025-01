Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron am Nachmittag im Aufwind

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Kontron gehört am Freitagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Kontron nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 18,05 EUR.

Um 15:44 Uhr sprang die Kontron-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 18,05 EUR zu. Kurzfristig markierte die Kontron-Aktie bei 18,09 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 17,76 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden via XETRA 71.752 Kontron-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 19.01.2024 bei 23,32 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 29,20 Prozent hinzugewinnen. Bei 15,15 EUR erreichte der Anteilsschein am 05.11.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Kontron-Aktie ist somit 16,07 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem im Jahr 2023 0,500 EUR an Kontron-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,688 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 29,60 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Kontron am 06.11.2024. Das EPS wurde auf 0,39 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Kontron 0,30 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 427,74 Mio. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 42,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 300,04 Mio. EUR in den Büchern standen.

Die kommende Q4 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 27.03.2025 veröffentlicht.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Kontron-Gewinn in Höhe von 1,48 EUR je Aktie aus.

