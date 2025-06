Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron gibt am Dienstagvormittag ab

Aktie im Blick

Die Aktie von Kontron gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 2,6 Prozent auf 23,58 EUR.

Die Kontron-Aktie musste um 09:06 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 2,6 Prozent auf 23,58 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Kontron-Aktie bei 23,52 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 23,76 EUR. Bisher wurden via XETRA 10.588 Kontron-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 18.03.2025 bei 26,16 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Kontron-Aktie somit 9,86 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 15,15 EUR. Dieser Wert wurde am 05.11.2024 erreicht. Derzeit notiert die Kontron-Aktie damit 55,64 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Zuletzt erhielten Kontron-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,600 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,714 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 29,60 EUR.

Am 06.05.2025 lud Kontron zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2025 endete. Das EPS wurde auf 0,33 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,26 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 385,45 Mio. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 8,24 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 356,11 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Kontron wird die nächste Bilanz für Q2 2025 voraussichtlich am 06.08.2025 vorlegen. Die Q2 2026-Finanzergebnisse könnte Kontron möglicherweise am 12.08.2026 präsentieren.

In der Kontron-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,79 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

