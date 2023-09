Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron am Donnerstagnachmittag verlustreich

Aktie im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Kontron. Die Kontron-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 2,6 Prozent auf 17,57 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel

Der Kontron-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:52 Uhr verlor das Papier 2,6 Prozent auf 17,57 EUR. Im Tief verlor die Kontron-Aktie bis auf 17,14 EUR. Bei 17,99 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via XETRA 109.580 Kontron-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (21,16 EUR) erklomm das Papier am 07.08.2023. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 20,43 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 29.09.2022 bei 13,28 EUR. Derzeit notiert die Kontron-Aktie damit 32,30 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Kontron-Aktie bei 27,50 EUR.

Voraussichtlich am 03.11.2023 dürfte Kontron Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 07.11.2024 mit der Veröffentlichung der Q3 2024-Bilanz von Kontron.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Kontron-Aktie

Gewinne in Frankfurt: TecDAX notiert schlussendlich im Plus

TecDAX-Papier Kontron-Aktie: So viel hätte eine frühe Investition in Kontron abgeworfen

Verluste in Frankfurt: TecDAX präsentiert sich zum Handelsstart leichter