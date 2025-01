Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron gewinnt am Mittwochmittag

Blick auf Kontron-Kurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Kontron. Zuletzt wies die Kontron-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,6 Prozent auf 19,86 EUR nach oben.

Um 11:43 Uhr konnte die Aktie von Kontron zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,6 Prozent auf 19,86 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Kontron-Aktie bei 20,28 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 19,59 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 197.222 Kontron-Aktien umgesetzt.

Am 23.01.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 22,56 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 13,60 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 05.11.2024 auf bis zu 15,15 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Kontron-Aktie 31,09 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,500 EUR an Kontron-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,688 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der Kontron-Aktie wird bei 29,60 EUR angegeben.

Am 06.11.2024 legte Kontron die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2024 endete, vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,39 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,30 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 427,74 Mio. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 42,56 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Kontron einen Umsatz von 300,04 Mio. EUR eingefahren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 27.03.2025 erfolgen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Kontron-Aktie in Höhe von 1,48 EUR im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Kontron-Aktie

Kontron-Aktien gefragt: Kontron will 2025 operativ noch mehr verdienen - Prognose 2024 erreicht

Zuversicht in Frankfurt: SDAX beendet die Sitzung mit Gewinnen

Gute Stimmung in Frankfurt: TecDAX präsentiert sich schlussendlich fester