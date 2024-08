Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron am Donnerstagmittag mit Einbußen

Notierung im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Kontron. Zuletzt fiel die Kontron-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 16,86 EUR ab.

Um 11:38 Uhr rutschte die Kontron-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 16,86 EUR ab. Das Tagestief markierte die Kontron-Aktie bei 16,83 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 16,91 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 9.415 Kontron-Aktien umgesetzt.

Am 19.01.2024 markierte das Papier bei 23,32 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 38,32 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Kontron-Aktie. Am 05.08.2024 gab der Anteilsschein bis auf 16,21 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Kontron-Aktie ist somit 3,86 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,500 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,668 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Kontron-Aktie bei 29,88 EUR.

Am 07.08.2024 äußerte sich Kontron zu den Kennzahlen des am 30.06.2024 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,35 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,30 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 423,83 Mio. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 49,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 283,22 Mio. EUR in den Büchern standen.

Kontron dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 06.11.2024 präsentieren. Experten kalkulieren am 06.11.2025 mit der Veröffentlichung der Q3 2025-Bilanz von Kontron.

Experten gehen davon aus, dass Kontron im Jahr 2024 1,52 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

